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Пятов о победе над Арменией: Был сконцентрирован, но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня
Голкипер сборной о своем прощальном матче
Фото: Getty Images
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, сегодня отыгравший свой последний матч за команду, прокомментировал победу над сборной Армении со счетом 3:0:
О таком завершении карьеры можно было только мечтать?
"Да, я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная. Спасибо всем болельщикам, они просто замечательные".
Ты мог мечтать о том, что атмосфера будет столь теплой?
"Я очень тщательно готовился к игре, отверг все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем".
У тебя было повреждение. Ты принял решение сыграть с армянами из-за боли...
"У нас была договоренность с главным тренером, что я сыграю 11 июня последнюю игру. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой доктор сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если 2—3 дня буду колоть обезболивающее, то смогу".
Во время игры беспокоило колено?
"Наши врачи – волшебники. Они поставили меня на ноги. Сейчас у меня будет пауза, в которой я смогу залечить колено".
Наша команда не смогла забить в первом тайме, но показала нрав.
"Армяне больше действовали на контратаках, очень хорошо защищались. Это как "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины, когда вся команда соперников возле чужой штрафной. Поэтому нужно было забить первый гол. Хорошо, что ребята во втором тайме сразу вышли и забили. Немножко игра пошла в другое русло, потому и такой счет".
Без твоих фирменных сэйвов не обошлось.
"Мы с Забарным договорились – он срезает, а я отбиваю [смеется]".
Что пожелаешь ребятам, которые будут продолжать дело, начатое с тобой?
"Я теперь их болельщик. Следующая игра с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперед!"
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