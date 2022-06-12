Пятов отдал сборной 17 лет и сыграл на двух Евро. Вспоминаем главные матчи легенды

Андрей Пятов - легенда сборной Украины. Данный факт можно постараться оспорить, однако если вы хотите это сделать, просто посмотрите статистику матчей 37-летнего голкипера, посмотрите в каких турнирах он принимал участие. Сделали? Поняли свою ошибку? То-то же.

Пятов провел за “сине-желтых” 102 матча, в которых пропустил 83 гола. То есть меньше гола в пересчете на 90 минут. Весьма солидно, правда? Выбрать из такого количества поединков несколько лучших - непросто, но мы все же справились. Давайте вместе вспомним карьеру Пятова в сборной через призму его главных матчей в “сине-желтой” футболке.

Украина - Узбекистан 2:1

Товарищеский матч, 22 августа 2007

Контрольный матч против сборной Узбекистана в рамках подготовки к отбору на Евро-2008 точно запомнился Андрею Пятову, поскольку стал для него дебютным в футболке национальной команды. В тот день дебютировал не только он, также свой шанс получили Гладкий (отличился голом), Грицай и Даниловский, однако ни один из этой троицы не оставил такого следа в сборной как Пятов.

Поле Андрей без пропущенного не покинул, однако случилось это уже в компенсированное время, а до этого коллектив Блохина уверенно вел игру. К самому Пятову претензий минимум - он успел совершить несколько классных сейвов.

Украина - Англия 1:0

Отбор на Чемпионат мира-2010, 10 октября 2009

Время шло, Андрей прогрессировал и боролся за место в основе сборной. В октябре 2009-го в Днепре прошел важнейший матч между Украиной и Англией в отборе на Мундиаль. Команда Михайличенко быстро заработала пенальти и численное преимущество, однако Шевченко не забил с точки. Благо нашелся другой герой - Назаренко. Хавбек “Днепра” мощным ударом установил окончательный счет.

Пятов провел всю игру, совершив несколько сейвов. На тот момент вратарь был действующим обладателем кубка УЕФА, а потому никакой Англией его было не запугать. Что интересно, в тот вечер он получил единственную желтую карточку за 102 игры в сборной. Все из-за затяжки времени. Жертва была не напрасной.

Украина - Швеция 2:1

Евро-2012, 11 июня 2012

Нет сомнений, ту победу на “Олимпийском” помнят все. Особенно Андрей Шевченко. Но для многих других это также был важный матч, особенно для Пятова. Возможно, тезка капитана получил статус “первого номера” из-за травмы Шовковского, однако против шведов он не подвел.

Как и многие другие, Пятов проводил свой первый матч в рамках крупного турнира сборной. Оставить ворота сухими не удалось, однако пять сейвов - добротный показатель.

Польша - Украина 1:3

Отбор на Чемпионат мира-2014, 23 марта 2013

Если вы следили за сборной во время отбора на Мундиаль 2014-го, то должны помнить непростую ситуацию, когда Михаил Фоменко стал наставником “сине-желтых”. В трех турах до него удалось добыть лишь два бала, а потому на выездную игру против Польши украинцы ехали не в статусе фаворитов. Но победили. Быстрые голы Ярмоленко и Гусева сделали игру, а точный удар Зозули закрепил окончательный перевес.

Для Пятова это была не просто игра. Да, он совершил несколько важных сейвов, однако важно и то, что в тот вечер Андрей впервые вывел сборную в статусе капитана. Подобных игр впереди немало, но первый случай часто самый важный.

Украина - Франция 2:0

Отбор на Чемпионат мира-2014, 15 ноября 2013

Еще один поединок, который вы точно помните. Команде Фоменко откровенно не повезло с соперником по плей-офф, однако добытая победа в первом матче подарила надежду и эйфорию. И пускай на Чемпионат мира выйти не удалось, та игра с французами - одна из лучших в истории национальной команды.

В те годы место Андрея в сборной не поддавалось сомнению. Против Франции он вновь доказал свою важность, совершив семь сейвов. И это против будущих финалистов Евро и одной из лучших сборных мира.

Украина - Чехия 1:0

Лига Нация, 16 октября 2018

Переносимся во времени. Евро-2016 и отбор на ЧМ-2018 - не самые яркие страницы в футболке сборной. Мы их перевернем. А вот Лига Наций в 2018-м году была интересной. Тогда мы следили за становлением той самой сборной Шевченко, которая в будущем еще пошумит. Против чехов “сине-желтые” сыграли может и не идеально, но победно. Во многом благодаря Пятову.

Андрей в тот вечер был хорош. А может даже лучший. Восемь сейвов за матч - лишнее подтверждение. Пока оборона проваливалась - Пятов страховал, и делал это грамотно.

Португалия - Украина 0:0 и Украина - Португалия 2:1

Отбор на Чемпионат Европы-2020

Мы решили объединить эти два матча, поскольку четыре очка против действующих чемпионов Европы - это пик как для сборной Шевченко, так и для Андрея Пятова, который был идеальным на протяжении всего отборочного цикла. Вдумайтесь, в восьми встречах Украина пропустила всего четыре гола, а Португальцы смогли забить лишь раз, да и то с пенальти. Славные были времена.

Против “европейских бразильцев” Пятов совершил в сумме 16 сейвов (по восемь дома и на выезде), заслужив похвалу от всех - начиная от рядового болельщика и заканчивая скрупулезным экспертом. Евро-2020 должно было стать пиком его карьеры, однако коронавирус все испортил.

Украина - Швейцария 2:1

Лига Наций, 3 сентября 2020

Эра позднего Пятова в сборной. Украина идеально начала свой путь в дивизионе Лиги Наций, обыграв главного конкурента за место под солнцем. Но по игре все складывалось сложно. “Нати” играли если не лучше, то точно на равных, перебив украинцев по ударам в сумме и в створ. Но Пятов и штанги выручали. Андрей провел не самый лучший свой матч, пропустил гол, но несколько отбитых ударов и важная победа заставили нас вспомнить тот львовский поединок.

Украина - Франция 1:1 и Финляндия - Украина 1:2

Отбор на Чемпионат мира-2022

После Евро-2020, на котором Андрей не провел ни одной минуты, он объявил о завершении международной карьеры. Однако миссия человека - предполагать, остальное за высшими силами. Кадровые потери на вратарской позиции заставили новоиспеченного тренера сборной Александра Петракова попросить Пятова вернуться. Капитан согласился.

Он не провел сухого матча ни против финнов, ни против французов, однако в обоих случаях сыграл гораздо лучше, чем многие надеялись. Он часто выручал против “скандинавов”, а выигранная дуэль у Марсьяля в киевском матче во много помогла сборной сохранить ничью и шансы на место в плей-офф отбора. А дальше вы и так знаете.

Украина - Армения 3:0

Лига Наций, 11 июня 2022

Где есть начало, всегда будет и конец. Последний матч Пятова в сборной закончился уверенной победой над не самой простой Арменией. Возможно, вы скажете, что работы у кипера было не очень много, но когда нужно было выручать, он это и делал. Чего только стоит скидка от Забарного, которая могла привести к автоголу. Но не привела. Пятов выручил. И за 102 своих матча в “сине-желтой” форме он делал это слишком часто, дабы по праву считаться легендой своей футбольной страны.