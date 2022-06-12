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Лужный – о матче против Армении: Первые два гола сборной Украины пришли после фланговых атак

Национальная сборная Украины
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Сыграли крылья подопечных Петракова

Лужный – о матче против Армении: Первые два гола сборной Украины пришли после фланговых атак

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал матч "сине-желтых" против Армении:

“В первом тайме сборной Украины было нереально пройти к воротам соперника через центр. В перерыве, видимо, были сделаны определенные коррективы. Во второй половине игры команда несколько изменила подход. Первые два гола пришли после фланговых атак. Они и решили результат поединка”, – сказал Лужный.

Напомним, что во время первого гола Караваев с правого фланга прострелил на Малиновского, который открыл счет ударом из-за пределов штрафной, а второй забил тот же Караваев.

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В статье: Олег Лужный Украина Армения
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