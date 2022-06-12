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Яремчук: Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать
Подколол друга
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал матч против армян, а также пошутил над Виталием Миколенко:
“Ожидали, что соперник будет глубоко обороняться, будет очень мало свободных зон. В принципе, были к этому готовы. Во втором тайме нашли момент и сломали их защиту, забили гол. Малое количество моментов связано с тем, что было мало пространства.
Конечно, понимали, что все изменится с первым забитым мячом в ворота. Нужно было быстро забить гол, тогда открылось бы больше зон. В общем, 3:0, поэтому все счастливы.
Сухая серия Малиновского? Я думаю, что голы – не его работа. Его работа – это вести игру, а потом уже при случае забивать. Он провел хороший матч, это один из лидеров сборной. Поздравляю его с голом.
Против ирландцев следует ждать тяжелой игры. Они крепкие ребята, многие выступают в Чемпионшипе.
Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать. Его тоже поздравляю, молодец”, - сказал Яремчук.
Напомним, что Миколенко вчера отметился первым голом за сборную Украины. В общей сложности на его счету уже 25 сыгранных матчей.
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