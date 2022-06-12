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Яремчук: Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать

Национальная сборная Украины
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Подколол друга

Яремчук: Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал матч против армян, а также пошутил над Виталием Миколенко:

“Ожидали, что соперник будет глубоко обороняться, будет очень мало свободных зон. В принципе, были к этому готовы. Во втором тайме нашли момент и сломали их защиту, забили гол. Малое количество моментов связано с тем, что было мало пространства.

Конечно, понимали, что все изменится с первым забитым мячом в ворота. Нужно было быстро забить гол, тогда открылось бы больше зон. В общем, 3:0, поэтому все счастливы.

Сухая серия Малиновского? Я думаю, что голы – не его работа. Его работа – это вести игру, а потом уже при случае забивать. Он провел хороший матч, это один из лидеров сборной. Поздравляю его с голом.

Против ирландцев следует ждать тяжелой игры. Они крепкие ребята, многие выступают в Чемпионшипе.

Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать. Его тоже поздравляю, молодец”, - сказал Яремчук.

Напомним, что Миколенко вчера отметился первым голом за сборную Украины. В общей сложности на его счету уже 25 сыгранных матчей.

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В статье: Украина Армения Роман Яремчук Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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