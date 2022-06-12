Зинченко: Когда Пятов играл за сборную Украины, я еще покорял стадионы Житомирской области

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram попрощался с голкипером Андреем Пятовым, завершившим карьеру в национальной сборной Украины:

“Когда этот легендарный футболист уже играл за сборную Украины, мне было десять и я покорял стадионы Житомирской области.

Его карьера в сборной - пример для подражания и мотивация для самосовершенствования. Будучи первым номером сборной Украины, он много лет выполнял самое сложное спортивное задание. Удерживался на вершине и превосходил себя вчерашнего.

Самое красивое прощание – это когда еще есть что сказать, но ты идешь под овации. Он бы точно еще был полезен сборной, но мы уважаем его решение и благодарим за отличную карьеру”, - написал Александр.