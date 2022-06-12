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Зинченко: Когда Пятов играл за сборную Украины, я еще покорял стадионы Житомирской области
Подколол сам себя
УАФ/Пресслужба
Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram попрощался с голкипером Андреем Пятовым, завершившим карьеру в национальной сборной Украины:
“Когда этот легендарный футболист уже играл за сборную Украины, мне было десять и я покорял стадионы Житомирской области.
Его карьера в сборной - пример для подражания и мотивация для самосовершенствования. Будучи первым номером сборной Украины, он много лет выполнял самое сложное спортивное задание. Удерживался на вершине и превосходил себя вчерашнего.
Самое красивое прощание – это когда еще есть что сказать, но ты идешь под овации. Он бы точно еще был полезен сборной, но мы уважаем его решение и благодарим за отличную карьеру”, - написал Александр.
Напомним, что Зинченко и Пятов провели бок о бок 31 матч за сборную Украины. Также отметим, что Андрей дебютировал в составе “сине-желтых”, когда Александру было 10 лет и девять месяцев.
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