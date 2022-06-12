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Зинченко: Когда Пятов играл за сборную Украины, я еще покорял стадионы Житомирской области

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Подколол сам себя

Зинченко: Когда Пятов играл за сборную Украины, я еще покорял стадионы Житомирской области

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram попрощался с голкипером Андреем Пятовым, завершившим карьеру в национальной сборной Украины:

“Когда этот легендарный футболист уже играл за сборную Украины, мне было десять и я покорял стадионы Житомирской области.

Его карьера в сборной - пример для подражания и мотивация для самосовершенствования. Будучи первым номером сборной Украины, он много лет выполнял самое сложное спортивное задание. Удерживался на вершине и превосходил себя вчерашнего.

Самое красивое прощание – это когда еще есть что сказать, но ты идешь под овации. Он бы точно еще был полезен сборной, но мы уважаем его решение и благодарим за отличную карьеру”, - написал Александр.

Напомним, что Зинченко и Пятов провели бок о бок 31 матч за сборную Украины. Также отметим, что Андрей дебютировал в составе “сине-желтых”, когда Александру было 10 лет и девять месяцев.

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В статье: Андрей Пятов Украина Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
12.06.2022 в 12:58
Подяка легендi СУ!
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