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Пятов покинул расположение сборной. Соболь и Сирота вернулись в общую группу

Национальная сборная Украины
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К игре с Ирландией готовятся Лунин и Ризнык

Пятов покинул расположение сборной. Соболь и Сирота вернулись в общую группу

Фото: СПОРТ bigmir

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины готовится к последнему матчу в этом месяце – против сборной Ирландии в польском Лодзе. После игры с Арменией голкипер национальной команды Андрей Пятов объявил о завершении карьеры в сборной и покинул расположение команды.

Теперь к предстоящему матчу с Ирландией готовятся лишь двое вратарей – игрок мадридского "Реала" Андрей Лунин и игрок полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.

На тренировке в общую группу вернулись вингер Андрей Ярмоленко и центральный защитник Александр Сирота. Также уже во второй раз в основной группе работает фланговый защитник Эдуард Соболь.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Пятов Национальная сборная Украины Эдуард Соболь Национальная сборная Ирландии Андрей Лунин Дмитрий Ризнык Александр Сирота
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