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Пятов покинул расположение сборной. Соболь и Сирота вернулись в общую группу
К игре с Ирландией готовятся Лунин и Ризнык
Фото: СПОРТ bigmir
Сборная Украины готовится к последнему матчу в этом месяце – против сборной Ирландии в польском Лодзе. После игры с Арменией голкипер национальной команды Андрей Пятов объявил о завершении карьеры в сборной и покинул расположение команды.
Теперь к предстоящему матчу с Ирландией готовятся лишь двое вратарей – игрок мадридского "Реала" Андрей Лунин и игрок полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.
На тренировке в общую группу вернулись вингер Андрей Ярмоленко и центральный защитник Александр Сирота. Также уже во второй раз в основной группе работает фланговый защитник Эдуард Соболь.
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