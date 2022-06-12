Пятов покинул расположение сборной. Соболь и Сирота вернулись в общую группу

Сборная Украины готовится к последнему матчу в этом месяце – против сборной Ирландии в польском Лодзе. После игры с Арменией голкипер национальной команды Андрей Пятов объявил о завершении карьеры в сборной и покинул расположение команды.

Теперь к предстоящему матчу с Ирландией готовятся лишь двое вратарей – игрок мадридского "Реала" Андрей Лунин и игрок полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.

На тренировке в общую группу вернулись вингер Андрей Ярмоленко и центральный защитник Александр Сирота. Также уже во второй раз в основной группе работает фланговый защитник Эдуард Соболь.