Лифт на Арарат. Акценты зрителя на игре Украины с Арменией

Гора Арарат – символ Армении, который парадоксально находится за ее нынешними пределами. В его честь был назван самый известный клуб в истории армянского футбола, чьи лучшие времена были с полвека назад, а нынче он, как и сама гора, являет собою погасший вулкан. Арарат – вершина относительная, она примерно вдвое выше Говерлы, но прилично уступает Эльбрусу, и, конечно, не идет в сравнение с Эверестом.

Команде Петракова предстояло совершить восхождение на футбольную вершину, чья высота по нынешним меркам почти в два раза ниже ирландской (Армения уступает Ирландии 45 строчек в рейтинге ФИФА). Вместе с тем, в недавнем очном поединке армяне вышли победителем, да и сам факт их участия в группе «Б» Лиги наций говорит за себя. Команда прогрессирует под руководством испанского коуча, хотя секрет ее успехов немудрящий: строгая игра от обороны.

Следует признать, что нам пришлось изрядно потоптаться у подножия Арарата, то и дело соскальзывая вниз с его скользких уступов и начиная штурм заново. Пока не удалось-таки вскрыть этот ларчик при помощи отмычки, и дальше процесс пошел. Я бы сказал, что, отчаявшись было безуспешно карабкаться на вершину, затем мы организовали целую канатную дорогу – эдакий лифт на Арарат, которым комфортно и поднялись на него.

Игра была достаточно зрелищной, но таковой ее сделал насыщенный событиями второй тайм. До перерыва мы предприняли две-три попытки подступиться к воротам Армении. В дебюте спас вратарь, которого не сумел переиграть Яремчук, после чего была парочка ударов издали. И наступило затишье длиною в полтайма.

Редкие вылазки армян таили в себе угрозу. Наиболее очевидную представлял фланговый прорыв Оганесяна, который надежно пресек Пятов. По истечению часа игры мы, наконец, подобрали ключик к гостевым воротам. Комбинацию нестандартно начал Цыганков, точным пасом назад продолжил Караваев и бильярдным ударом завершил Малиновский.

Однако вскоре исполнявшему лебединую песню в сборной Пятову пришлось спасать свои ворота от самострела Забарного. К счастью, футбольная несправедливость в этом нелепом эпизоде не восторжествовала, и на 77-й минуте судьба матча была решена после гола Караваева. Армянский автобус рухнул с узкой горной дороги. Крепость, мнившаяся почти неприступной, рассыпалась в прах за полтайма.

Крупного поражения они, пожалуй, не заслужили. Справедливости ради, нам опять везло в этой Лиге наций: и к Караваеву мяч удобно отскочил под удар от соперника, и Миколенко записал гол в актив, благодаря банальному рикошету. С другой стороны, я не стану спорить с теми из вас, кто назовет это плодами нашего прессинга. Так или иначе, но солидная оборона в течение этих семи минут обернулась карточным домиком.

На мой взгляд, наиболее яркой и запоминающейся личностью матча стал Малиновский. На его счету половина всех наших попыток взять ворота соперника, именно он взвалил на себя бремя лидера, которого в перерыве искал в раздевалке Петраков. Вторым назову Пятова, который был таки на высоте, страхуя в критические моменты.

Невозможно не выделить Караваева с его участием в двух голах. С точки зрения результата, он, конечно, главный герой. А уже вслед за ними я бы все же упомянул Цыганкова – это был наш теневой креативный лидер. И, если говорить о тех, кто на виду (кроме таскающих рояль – увы, такова их участь), то именно Виктор больше других запомнился лично мне по сумме всех четырех игр сборной в июне.

В третий раз из четырех самой яркой личностью в команде соперника стал ее кипер – Юрченко. Естественно, это говорит в пользу нашей команды, которая находится на верном футбольном пути.

Украина достаточно прогнозированно возглавила группу. Если не помнить о том, какой ценой далась нам победа над Ирландией. Да и поиски лифта на Арарат, согласитесь, подзатянулись. Тренер Армении сетовал на напряженный календарь, а что тогда говорить про нас? Словом, как бы взяли свое, но явно не на классе. Но могло ли быть иначе сегодня?

На повестке дня ответный поединок с ирландцами. Трудно не согласиться с Петраковым: он будет сложным. Помимо всего прочего, их окрылит разгром Шотландии. До сих пор, считаю, нам не в чем было упрекнуть свою сборную. Однако всегда запоминается последняя фраза. Какой она будет?