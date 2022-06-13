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Малиновский: Пятов - настоящий капитан и легенда украинского футбола
Голкипер завершил карьеру в национальной команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о голкипере нашей национальной команды Андрее Пятове, для которого победный матч Лиги наций с Арменией (3:0) стал последней игрой в футболке "сине-желтых" в карьере.
"Когда-то было такое поколение игроков, что молодым футболистам было очень тяжело. Думаю, если бы в мое время было бы побольше таких, как Андрей Пятов, я бы и раньше смог играть на более высоком уровне. Это человек, который всегда поддерживает и помогает, настоящий капитан и легенда украинского футбола, который провел более ста матчей.
Думаю, для каждого футболиста сыграть сто матчей за национальную сборную – это большая гордость", – сказал Малиновский.
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