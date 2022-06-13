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Караваев: Хотим как можно скорее вернуться в элитный дивизион Лиги наций

Национальная сборная Украины
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Украинец с нетерпением ждет повышения в турнире

Караваев: Хотим как можно скорее вернуться в элитный дивизион Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился мыслями после победы над Арменией (3:0) в Лиге наций. Напомним, в этой игре Караваев отметился забитым мячом и результативной передачей.

"Получилось хорошо, что когда я отдавал передачу, защитник выбивал, и выбил мне на ногу. Мне ничего не оставалось, кроме как пробить. Удар был точный. Конечно, когда счет 2:0, то еще легче играть. Ты понимаешь, что ведешь в счете, и нужно довести матч до логического завершения.

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Когда вышел Миколенко и забил такой нереальный мяч... Мы только радуемся друг за друга, когда кто-то забивает гол или отдает результативную передачу. Все это способствует общему результату команды. Такая атмосфера царит у нас всегда. Это очень ценно.

Мы понимаем, что вылетели из дивизиона А не по спортивному принципу. Очень досадно. Но мы это принимаем, потому что это уже не отменить. Мы играем в лиге В, и должны на футбольном поле доказывать, что способны выступать в дивизионе А. Будем делать все, чтобы выиграть каждый матч и выйти в лигу А как можно скорее", - сказал Караваев.

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В статье: Украина Армения Александр Караваев
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