"Не буду плакать, я мужик". Бущан оригинально поблагодарил Пятова за годы в сборной

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан оригинально отреагировал на завершение карьеры в национальной команде вратаря Андрея Пятова.

"Спасибо за отличную историю в сборной. Все остальное ты знаешь", – написал Бущан в своем Instagram, дополнив публикацию мемом, изображающий печаль из-за ухода Пятова из сборной Украины.

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Напомним, что кипер "Шахтера" в составе "сине-желтых" провел 102 поединка, среди которых 47 он отстоял на ноль. По этому показателю он побил достижение Александра Шовковского, у которого 46 матчей без пропущенных мячей в футболке сборной.