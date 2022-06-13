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Мудрик озвучил преимущество сборной Украины над Ирландией
14 июня сине-желтые проведут поединок в Лодзи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Арменией (3:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге наций против Ирландии.
"Всегда непросто взламывать такую оборону, когда команда ставит "автобус". В перерыве Александр Васильевич сказал, что крайним нападающим нужно больше заходить внутрь, чтобы давать больше пространства крайним защитникам, чтобы мы могли делать больше передач в штрафную площадку.
Конечно, силы на следующий матч есть. Нужно хорошо восстановиться, затем будет предматчевая тренировка. Надо выходить и побеждать. Сбор довольно длительный, но это футбол, то, что мы любим.
У нас есть преимущество над ирландцами, потому что мы проводим домашний матч. Придет много украинцев, наших болельщиков. Будем играть ради них. Всегда здорово, когда весь стадион болеет именно за тебя", - цитирует Мудрика пресс-служба УАФ.
Напомним, матч Украина - Ирландия состоится во вторник, 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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