Мудрик озвучил преимущество сборной Украины над Ирландией

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Арменией (3:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге наций против Ирландии.

"Всегда непросто взламывать такую ​​оборону, когда команда ставит "автобус". В перерыве Александр Васильевич сказал, что крайним нападающим нужно больше заходить внутрь, чтобы давать больше пространства крайним защитникам, чтобы мы могли делать больше передач в штрафную площадку.

Конечно, силы на следующий матч есть. Нужно хорошо восстановиться, затем будет предматчевая тренировка. Надо выходить и побеждать. Сбор довольно длительный, но это футбол, то, что мы любим.

У нас есть преимущество над ирландцами, потому что мы проводим домашний матч. Придет много украинцев, наших болельщиков. Будем играть ради них. Всегда здорово, когда весь стадион болеет именно за тебя", - цитирует Мудрика пресс-служба УАФ.