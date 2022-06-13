Пихаленок: Когда ты побеждаешь, легко готовиться к следующим матчам

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок высказался о победе над Арменией (3:0), а также о предстоящем матче против Ирландии в рамках Лиги наций.

"Армения действовала очень плотно в защите, по схеме 5—3—2, так что было очень тяжело сломать ее оборону. После перерыва тренер внес коррективы, и во втором тайме у нас пошла игра. Когда команды закрываются, всегда тяжело. Это касается не только сборной, но и матчей чемпионата, когда все игроки соперника находятся за линией мяча. Трудно сломать их оборону. Что касается позиции Зинченко, то он играл слева, немного поднимался, потому что перед ним возникало пространство. Это иногда работало, так что почему бы и нет.

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Отсутствие Ярмоленко – большая потеря, ведь он очень опытный игрок. Думаю, с Арменией он бы очень помог. Гол Малиновского? Иногда мы наигрываем такие моменты, но я думаю, что это была импровизация. Когда забиваешь мяч таким командам, которые играют от обороны, этот гол становится ключевым, потому что соперник раскрывается. Все эмоционально отреагировали на гол Караваева. Я думаю, это пошло на пользу команде, мы сплотились. Победа над Арменией придаст уверенности перед Ирландией. Когда ты побеждаешь, легко готовиться к следующим матчам", - сказал Пихаленок.

Напомним, матч Украина - Ирландия состоится во вторник, 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Начало - в 21:45 по киевскому времени.