Петраков: У Малиновского и Зубкова температура - все переболели после Уэльса

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил пресс-конференцию накануне встречи против Ирландии.

"Сложно ли побеждать в пяти играх подряд? Если бы мы выиграли пять игр - мы были бы на Чемпионате мира. Пять игр мы не выиграли. Мы делаем дело для страны. Сейчас мы играем в футбол не для себя, а для всей страны, чтобы принести положительные эмоции соотечественникам.

Кадровая ситуация - у Яремчука проблемы с голеностопом, будем делать МРТ. У Зубкова температура, он пропустит тренировку. Вчера было игровое столкновение у Соболя с Поповым, но они будут тренироваться. Ярмоленко будет тренироваться, будем смотреть как он будет себя чувствовать. У Малиновского тоже вчера была температура.

Температура у многих игроков? Все переболели после Уэльса. Простуда. Не коронавирус.

Вернусь ли я в Украину Ирландии? Могу говорить за себя, я еду к семье в Украину. Еду домой в Киеве. Я люблю свою страну.

Против Армении чувствовали себя как дома. Не впервые играю в Лодзе, это была моя инициатива играть здесь. Пришло много украинцев, после матча был в центре города, было много наших болельщиков. Была хорошая атмосфера, благодарю всех болельщиков и Польшу за такой прием. Относятся к нам как дома.

Пятов - важный игрок для сборной, он заслужил на такие проводы. Он хотел раньше уехать, но я уговорил его остаться. Обещал поставить его на матч против Армении. Он заслужил, чтобы его так проводили. Это была его инициатива оставить сборную, такова жизнь.

Кадровые потери Ирландии? Это Лига Наций, тут проверяются игроки, думаю это не играет основной роли. Думаю, тренер найдет кого поставить. Для этого такой турнир и проводится. Для Ирландии это не станет проблемой.

Как будут играть ирландцы? Завтра посмотрим, мы готовы ко всему. Мы акцентируем внимание только на своей команде. Как они будут играть - увидим завтра на футбольном поле.

Лидерство в Лиге Наций? Я никогда не бегу вперед паровоза. Не нужно считать свои очки до начала игры, поверьте. Это футбол, это спорт", - заявил Петраков.

Матч Украина - Ирландия состоится 14-го июня. Начало в 21:45.