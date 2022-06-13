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Миколенко: Чувствую себя хорошо, но если бы мы играли в Украине, было гораздо лучше
Будем надеяться, что футбол скоро вернется в Украину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко дал свой комментарий в преддверии игры против Ирландии.
"Я думаю о матчах, и могу сказать одно: я не могу поставить в один ряд игру за сборную и усталость. Я приехал сюда, чтобы играть за свою страну, за своих родных, за людей, которые смотрят и поддерживают нас на стадионе и перед на мой взгляд, это разные вещи.
После первого гола за сборную я получил сообщение от нашего второго тренера Джо Эдвардса и Натана Паттерсона из сборной Шотландии. Больше никто не писал. Я думаю, что сейчас нет смысла говорить об "Эвертоне" и поддержке. Конечно, эта поддержка безумна. Я видел в Интернете, что президент клуба пригласил сыграть киевское "Динамо". Хотел бы поблагодарить все страны, где мы играли, — Польшу, Шотландию, Уэльс, Ирландию. Все люди вместе с Украиной, спасибо им за поддержку.
Для меня главное – помогать команде. А если я забью, то не думаю о каком-нибудь праздновании. Главное, что забил, а затем отпраздновал с партнерами по команде и тренерским штабом. Эмоции положительные. Когда ты выиграешь, то восстанавливаешься быстрее. Тем более, в последнем матче я не играл так много времени. По ребятам вижу, что нет такого настроения, что все в отпуске. Будем готовиться на 100% к завтрашней игре.
Я себя чувствую хорошо, но если бы мы играли в Украине, было гораздо лучше. Когда началась война, я много думал о том, что раньше какие-то проблемы казались превосходными. Но с начала войны я сосредоточился на футболе, на команде, понял, что не так все тяжело в Англии и "Эвертоне". Надо выходить и доказывать, что ты можешь играть, что мы можем выигрывать.
Расскажу одну историю. Я прибыл в Англию 31 декабря, провел первое знакомство. Для украинцев Новый год – большой праздник. Я был в гостинице сам. В новогоднюю ночь Коулмэн мне написал: "Я знаю, как тебе тяжело, но всегда буду помогать тебе, пока я и ты будем в клубе. Всегда можешь рассчитывать на мою поддержку". За эти полгода он мне всегда помогал. Шеймус – великий человек и великий капитан.
Мои родители сейчас в Киеве, слава Богу, все хорошо. Я всегда поддерживаю связь с ними. Мои друзья и крестные в разных уголках страны. Не всегда получается поддерживать связь. Они более-менее в безопасности, надеюсь, так будет и дальше", – рассказал Миколенко.
Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало игры – в 21:45.
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