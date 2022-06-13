Национальная сборная Украины
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Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной
Есть кадровые проблемы перед Ирландией
Фото: УАФ
Украинская сборная провела тренировку накануне последнего июньского матча против Ирландии.
В общую группу вернулись ряд футболистов. Малиновский, Сирота, Соболь и Ярмоленко снова в строю - они все успели переболеть. Правда есть потери - у Зубкова простуда, а Роман Яремчук повредил голеностоп. Предстоит МРТ.
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Матч Украина - Ирландия пройдет во вторник, 14-го июня.
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Источник:УАФ
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