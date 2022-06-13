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Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной

Национальная сборная Украины
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Есть кадровые проблемы перед Ирландией

Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная провела тренировку накануне последнего июньского матча против Ирландии.

В общую группу вернулись ряд футболистов. Малиновский, Сирота, Соболь и Ярмоленко снова в строю - они все успели переболеть. Правда есть потери - у Зубкова простуда, а Роман Яремчук повредил голеностоп. Предстоит МРТ.

Фотогалерея

Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 1Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 2Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 3Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 4Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 5Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 6Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 7Повреждение и болезнь. Яремчук и Зубков пропустили тренировку сборной - фото 8

Матч Украина - Ирландия пройдет во вторник, 14-го июня.

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В статье: Украина Роман Яремчук Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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