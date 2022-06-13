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Леоненко: Петраков должен продолжать работать со сборной

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Леоненко: Петраков должен продолжать работать со сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко оценил выступление украинской сборной в рамках плей-офф отбора на НС-2022. Его слова приводит "Центр новин".

"Мне удивили шотландцы, я вообще думал, что шотландцы, как правило бойцы, бегут. Если бы Бущан не начудил пару раз. По Уэльсу, мы могли выиграть, конечно там пенальти обязаны были давать... Я думал, что нас в Катар привезут, а оказалось, что нас там не ждут. Ну вот поэтому я думаю, что скорее всего нас в Катаре не ждут. Хотя все как один кричали, что мы вас там поддерживаем, и мы за вас болеем.

А по поводу ирландцев, здесь экспериментальный состав, хорошей игры не ожидал. Кстати, один футболист не буду говорить, хотя уже все равно скажу, я даже предложил Ринату Леонидовичу быстрее продавать Мудрика. Важнее продать, поскольку у него оставшаяся проблема. Но это у многих футболистов такая проблема, когда у тебя не успевает мозг за ногами. Он технический парень, но, если есть возможность, надо его отдавать. С него слепили почему звезду? Сколько звезда отдала голевые передачи в нашем чемпионате? Сколько забила? А потом скажите мне, звезда или нет.

Относительно главного тренера сборной Александра Петракова, он должен продолжать работать. Андрей Павелко должен подписать с ним новый контракт. Если Петракова заменять на Сергея Реброва… Если часто меняешь тренера, то хуже для ребят и для самой сборной. Чем длиннее тренер, тем лучше больше результатов", - заявил Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Александр Петраков
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Источник:
Центр новин

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