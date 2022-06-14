Хорошо ли вы помните выступление сборной Украины на ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол

Ровно 16 лет назад 14 июня 2006 года сборная Украины сыграла первый матч в своей истории в финальной части чемпионатов мира. Это было на мундиале в Германии в 2006 году, а дебютным соперником наших ребят на том турнире стала национальная команда Испания. Первый блин оказался комом - подопечные тогда Олега Блохина уступили 0:4. А помните, как заканчивались другие матчи с участием украинцев?

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните выступление нашей сборной на том Мундиале, пройдя наш тест.