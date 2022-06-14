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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорошо ли вы помните выступление сборной Украины на ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На прохождение теста есть три минуты

Хорошо ли вы помните выступление сборной Украины на ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно 16 лет назад 14 июня 2006 года сборная Украины сыграла первый матч в своей истории в финальной части чемпионатов мира. Это было на мундиале в Германии в 2006 году, а дебютным соперником наших ребят на том турнире стала национальная команда Испания. Первый блин оказался комом - подопечные тогда Олега Блохина уступили 0:4. А помните, как заканчивались другие матчи с участием украинцев?

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните выступление нашей сборной на том Мундиале, пройдя наш тест.

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