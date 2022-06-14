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Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией
Старт поединка - в 21:45
Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс
В рамках 4-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины встретится с командой Ирландии. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился со списком футболистов, которые смогут принять участие в этом поединке.
Всего в список наставника попало 22 исполнителя:
Вратари: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко
Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок.
Напомним, матч Украина - Ирландия пройдет в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Старт поединка - в 21:45 по киевскому времени.
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