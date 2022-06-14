Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией

В рамках 4-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины встретится с командой Ирландии. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился со списком футболистов, которые смогут принять участие в этом поединке.

Всего в список наставника попало 22 исполнителя:

Вратари: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок.

Напомним, матч Украина - Ирландия пройдет в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Старт поединка - в 21:45 по киевскому времени.