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Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией

Национальная сборная Украины
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Старт поединка - в 21:45

Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией

Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

В рамках 4-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины встретится с командой Ирландии. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился со списком футболистов, которые смогут принять участие в этом поединке.

Всего в список наставника попало 22 исполнителя:

Вратари: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок.

Напомним, матч Украина - Ирландия пройдет в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Старт поединка - в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Ирландия
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Источник:
УАФ

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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.06.2022 в 11:42
Пікачу
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