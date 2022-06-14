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Стало известно, в каких комплектах формы сыграют Украина и Ирландия

Национальная сборная Украины
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Представители команд обсудили организационные моменты

Стало известно, в каких комплектах формы сыграют Украина и Ирландия

Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Сегодня, 14 июня в рамках 4-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины встретится с Ирландией. Представители команд встретились и обсудили организационные моменты матча.

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Помимо прочего, официальные лица согласовали форму на игру. Подопечные Александра Петракова проведут встречу в синем комплекте, в то время как ирландцы выйдут в оранжевом. Голкипер сборной Украины сыграет в зеленой форме, а вратарь соперников - в желтой.

Напомним, матч Украина - Ирландия пройдет в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Старт поединка - в 21:45 по киевскому времени.

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Фото: пресс-службы УАФ
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В статье: Украина Ирландия
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Источник:
УАФ

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