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Национальная сборная Украины

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Известно, сколько болельщиков ожидается на матче Украина - Ирландия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Арена будет забита чуть больше, чем наполовину

Известно, сколько болельщиков ожидается на матче Украина - Ирландия

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 14 июня, сборная Украины проведет поединок в рамках 4-го тура дивизиона B Лиги наций. На этот раз подопечные Александра Петракова примут Ирландию в польском Лодзи.

Как сообщает пресс-служба УАФ, на поединке между командами ожидается 10 тысяч зрителей. При этом это 55% общей вместимости стадиона ЛКС им. Владислава Круля. В общей сложности арена способна вместить на своих трибунах до 18 тыс. болельщиков.

Напомним, что на субботнюю игру против Армении (3:0), 11 июня, было продано 12 тысяч билетов еще по состоянию на утро игрового дня. Матч против Ирландии начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Ирландия
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Источник:
УАФ

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