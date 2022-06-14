  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко остановил Россию и еще 10 важнейших голов украинцев в истории футбола
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко остановил Россию и еще 10 важнейших голов украинцев в истории футбола

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Топ от Фолстена!

Шевченко остановил Россию и еще 10 важнейших голов украинцев в истории футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский футбол за свою историю имеет очень много памятных моментов. Были как ошеломляющие успехи, так и неприятные неудачи. Однако и то, и другое мы привыкли вспоминать с ностальгией. А ничего лучше не запоминается, как голы.

В новом видео от Константина Фолстена вы увидите самое приятное, а именно 10 самых важных голов украинцев в истории футбола. Уверены, что младшие из вас узнают много нового, а старших предупреждаем – возможно, этот выпуск вызовет у вас слезы от замечательных воспоминаний. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фолстен
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде