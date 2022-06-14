Шевченко остановил Россию и еще 10 важнейших голов украинцев в истории футбола

Украинский футбол за свою историю имеет очень много памятных моментов. Были как ошеломляющие успехи, так и неприятные неудачи. Однако и то, и другое мы привыкли вспоминать с ностальгией. А ничего лучше не запоминается, как голы.

В новом видео от Константина Фолстена вы увидите самое приятное, а именно 10 самых важных голов украинцев в истории футбола. Уверены, что младшие из вас узнают много нового, а старших предупреждаем – возможно, этот выпуск вызовет у вас слезы от замечательных воспоминаний. Приятного просмотра!