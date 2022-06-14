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Ризнык дебютирует в сборной Украины в официальных матчах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Примечательное событие для голкипера

Ризнык дебютирует в сборной Украины в официальных матчах

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" и сборной Украины выйдет в стартовом составе на матч 4-го тура Лиги наций против Ирландии (21:45). Этот матч станет дебютным для Ризныка за сборную в официальных поединках.

Ранее голкипер играл только в товарищеском матче – против сборной Болгарии в 2021-м году (44 минуты). Также Ризнык играл в матчах подготовительного турне сборной Украины против "Боруссии" М (45 минут) и "Риеки" (45 минут). Эти матчи не учитываются в статистике сборной Украины.

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В статье: Украина Дмитрий Ризнык
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