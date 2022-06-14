Малиновский получил травму в матче против Ирландии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский из-за повреждения покинул пределы поля в матче против Ирландии.

Хавбек на 27-й минуте получил повреждение спины. Поэтому он попросил замену и хромая самостоятельно покинул поле. Вместо него в игру вступил Михаил Мудрик.