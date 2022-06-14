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Малиновский получил травму в матче против Ирландии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Большая потеря для нашей команды

Малиновский получил травму в матче против Ирландии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский из-за повреждения покинул пределы поля в матче против Ирландии.

Хавбек на 27-й минуте получил повреждение спины. Поэтому он попросил замену и хромая самостоятельно покинул поле. Вместо него в игру вступил Михаил Мудрик.

На 35 минуту матча Украина – Ирландия счет 0:1. Следите за игрой в наших аудио, видео и текстовой трансляциях.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
14.06.2022 в 22:50
Он за бок держался. Скорее ребро.
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