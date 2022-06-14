Начало не такое, как планировали. Украина пропустила от Ирландии

Сейчас думаю о том, что надо Петракова в отставку отправить после этого матча, команда абсолютно не умеет играть первым номером, качество игры очень низкая, еще защитники с вратарем очень неуверенно играют. Это хуже чем сборная при Шеве в 2 раза