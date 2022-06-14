Национальная сборная Украины
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Начало не такое, как планировали. Украина пропустила от Ирландии
Плохи дела
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина пропустила от Ирландии в матче Лиги наций. Отличился защитник команды-соперницы Нейтан Коллинз. Состоялось несколько единоборств, с фланга мяч отдали в центр, но там произошла потеря. Коллинз перехватил, прошел Зинченко, Сидорчука, Забарного и пробил мимо Ризныка. Дебютант официальных матчей не спас.
0:1 – Украина должна отыгрываться.
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Комментарии (15)
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oda1979 (Запорожье)
14.06.2022 в 22:49
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vlotko (Броди)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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MaximSK (Киев)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.06.2022 в 22:44
0
0
vlotko (Броди)
14.06.2022 в 22:49
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 22:56
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Footballers (Умань)
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MaximSK (Киев)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Консул (Новоград-Волинський)
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