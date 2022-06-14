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Национальная сборная Украины

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Начало не такое, как планировали. Украина пропустила от Ирландии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Плохи дела

Начало не такое, как планировали. Украина пропустила от Ирландии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украина пропустила от Ирландии в матче Лиги наций. Отличился защитник команды-соперницы Нейтан Коллинз. Состоялось несколько единоборств, с фланга мяч отдали в центр, но там произошла потеря. Коллинз перехватил, прошел Зинченко, Сидорчука, Забарного и пробил мимо Ризныка. Дебютант официальных матчей не спас.

0:1 – Украина должна отыгрываться.

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В статье: Украина Ирландия Лига Наций
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Комментарии (15)
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oda1979 (Запорожье)
14.06.2022 в 22:49
Ничo. Уверен, что результат сегодня не главное!
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0
0
vlotko (Броди)
14.06.2022 в 22:48
Наша збірна явно фізично підсіла. Такий режим - 5 ігор за 14 днів, явно не для нас.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 22:56
из них - 4 игры против бритиш-стайла
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0
0
MaximSK (Киев)
14.06.2022 в 22:46
Сейчас думаю о том, что надо Петракова в отставку отправить после этого матча, команда абсолютно не умеет играть первым номером, качество игры очень низкая, еще защитники с вратарем очень неуверенно играют. Это хуже чем сборная при Шеве в 2 раза
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.06.2022 в 22:46
Як казав Вацко перед матчем, що хоче такої гри..... щоб важко було вибрати лева матчу!
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.06.2022 в 22:44
Ярмола голеву передачу віддав?
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 22:44
шаПАСенко
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.06.2022 в 22:44
Молодці обидва!
0
0
vlotko (Броди)
14.06.2022 в 22:49
Довбик провалився.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 22:56
во втором тайме - да
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+1
0
Footballers (Умань)
14.06.2022 в 22:41
Все йде по плану -добре ,що програли Уельсу,а то б було чергове позорище і рєбята пріобрєлі опит.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
14.06.2022 в 22:33
Позорный гол, ирландец обыграл 6 игроков нашей сборной, вышел один на один и спокойно забил гол, такие голы забивают во дворе обычно, Сидорчук, Зинченко и Забарный просто стояли и смотрели
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 22:33
"Состоялось несколько единоборств, с фланга мяч отдали в центр, но там произошла потеря." (с) - чего ж автора потери не указали, а?
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+1
0
Консул (Новоград-Волинський)
14.06.2022 в 22:32
Щось незрозуміле коїться з нашою командою.
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+2
-1
Webracer (Київ)
14.06.2022 в 22:28
Вся гра нашої збірної звелася до перепасовки захисників у своєму штрафному майданчику. Гра просто гівно.
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+2
0

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