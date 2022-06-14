  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шовковский про дебют Резника: Мы планировали это. Уверены в наших игроках
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский про дебют Резника: Мы планировали это. Уверены в наших игроках

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Дают поиграть всем

Шовковский про дебют Резника: Мы планировали это. Уверены в наших игроках

instagram.com/dimka_reznik

Новина українською

Тренер в штабе сборной Украины Александр Шовковский объяснил выбор Дмитрия Резника основным голкипером на матч 4 тура Лиги наций против Ирландии.

"Мы планировали, что все вратари будут задействованы. Это не вынужденная ситуация. Это все было спрогнозировано. У нас хорошая вратарская команда, все готовы играть и показывают себя на тренировках на самом высоком уровне. Мы уверены в наших игроках.

Мы понимаем, что ирландцы провели отличную игру против Шотландии и показали яркую атакующую игру. У нас есть некоторые проблемы с количеством игроков. Это 5-я игра за 14 дней. Нагрузка очень большая. Но ребята знают, какая ситуация в стране и готовы играть", – сказал Шовковский.

Напомним, что Резник проводит свой дебютный матч в составе сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Украина Ирландия Дмитрий Ризник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tribuna.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlad920 (I-F)
14.06.2022 в 22:43
У заголовку Різник, а у тексті ще двоє - Рєзнік та Резнік...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде