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Шовковский про дебют Резника: Мы планировали это. Уверены в наших игроках
Дают поиграть всем
instagram.com/dimka_reznik
Тренер в штабе сборной Украины Александр Шовковский объяснил выбор Дмитрия Резника основным голкипером на матч 4 тура Лиги наций против Ирландии.
"Мы планировали, что все вратари будут задействованы. Это не вынужденная ситуация. Это все было спрогнозировано. У нас хорошая вратарская команда, все готовы играть и показывают себя на тренировках на самом высоком уровне. Мы уверены в наших игроках.
Мы понимаем, что ирландцы провели отличную игру против Шотландии и показали яркую атакующую игру. У нас есть некоторые проблемы с количеством игроков. Это 5-я игра за 14 дней. Нагрузка очень большая. Но ребята знают, какая ситуация в стране и готовы играть", – сказал Шовковский.
Напомним, что Резник проводит свой дебютный матч в составе сборной Украины.
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