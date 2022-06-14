Для Довбика все сделал Ярмоленко. Украина сравняла счет в матче с Ирландией

На старте второго тайма Украина сравняла счет в матче Лиги наций с Ирландией. Довбик забил ударом на пустые ворота, но надо отмечать Ярмоленко, который протянув мяч флангом, накрутил оппонентов и идеально удобно выкатил партнеру под удар.

1:1 – и впереди еще целый второй тайм.