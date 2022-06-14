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Для Довбика все сделал Ярмоленко. Украина сравняла счет в матче с Ирландией

Национальная сборная Украины
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На старте второго тайма

Для Довбика все сделал Ярмоленко. Украина сравняла счет в матче с Ирландией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На старте второго тайма Украина сравняла счет в матче Лиги наций с Ирландией. Довбик забил ударом на пустые ворота, но надо отмечать Ярмоленко, который протянув мяч флангом, накрутил оппонентов и идеально удобно выкатил партнеру под удар.

1:1 – и впереди еще целый второй тайм.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Артем Довбик
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