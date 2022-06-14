Все еще лидерство, но не бесспорное. Турнирная таблица сборной Украины в Лиге наций

После третьего матча в Лиге наций 2022/23 сборная Украины сохранила лидерство в группе В1. Однако лидерство это уже не столь безоговорочное и уверенное, как раньше – разница с Шотландией всего в один балл. Конкурент Украины сегодня, 14-го июня, разгромил Армению, а сама Украина не смогла одолеть Ирландию – 1:1.

При таких раскладах все еще сохраняется вариант, при котором Украина может даже опуститься в дивизион С. Хотя задача стоит совершенно противоположная – выход в Лигу А. Все окончательно станет на свои места осенью, когда Украина сыграет еще один матч против Армении и два – против Шотландии.