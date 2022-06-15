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Петраков: 1:1? Ничего страшного, хорошо, что отыгрались
Флеш-комментарий главного тренера сборной Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире телеканала "Футбол-1" дал свой комментарий после матча Лиги наций между сборными Украины и Ирландии. Игра закончилась со счетом 1:1, цитирует тренера издания Спорт.ua.
"Ребята молодцы, дотянули. Сил уже не хватало, это 5-й матч за короткое время. Длительный сбор очень был, ребята устали, кто-то заболел. Была температура, многие заболели. Я всем благодарен. Брак в передачах – это все усталость. Соперник был свежее, это было видно.
1:1? Ничего страшного, хорошо, что отыгрались. В перерыве был разговор, они собрались и вышли. Возникли проблемы у Малиновского и Матвиенко. Ризнык? Хороший вратарь. Дали шанс, Дима свой шанс использовал. У нас очень много перспективных вратарей в стране", - отметил тренер.
Также Петраков затронул тему войны и защитников Украины: "Передаем большой привет ВСУ. Ребята, мы играли для вас. Что-то не получилось, но мы отдали все силы, пытались. Сделали все возможное. Посмотрим, что будет осенью. Мы сейчас на первом месте Лиги наций", – сказал Петраков.
После трех сыгранных матчей Украина возглавляет группу Лиги наций В1, опережая Шотландию на один балл. Следующие игры запланированы на сентябрь.
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