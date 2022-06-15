Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Довбик: В первом тайме была не наша игра
Комментарий автора гола
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Автор гола Украины в матче Лиги наций против Ирландии (1:1) Артём Довбик прокомментировал ход и результат матча.
"Забил вторым темпом после передачи Ярмоленко. А в первом тайме было тяжело, мы сбились на игру соперника, играли длинными передачами, а это не наша игра. А сопернику надо отдать должное, вязко сыграли. Сумели все мячи подобрать во второй фазе.
С их голом разберемся, что случилось. Петраков же сказал в перерыве, чтобы мы в свою игру играли, контролировали мяч. Было тяжело, провели много матчей, но мы играем для болельщиков. Я считаю, что в целом сыграли хорошо, но матч с Уэльсом (в отборе ЧМ-2022, - примечание) тяжело на нас повлиял. А вот в Лиге наций сыграли удачно", – сказал форвард в интервью телеканалу "Футбол 1".
Добавим, что после трех сыгранных матчей Украина возглавляет группу Лиги наций В1, опережая Шотландию на один балл. Следующие игры запланированы на сентябрь.
Популярное сейчас
- Йожеф Сабо: Мне стыдно что я мадьяр
- "Одного пристрелить показательно, чтобы другие заткнулись", - жена советует офицеру рф, как навести порядок в подразделении
- Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях
- Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО