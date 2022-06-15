Артем Довбик: В первом тайме была не наша игра

Автор гола Украины в матче Лиги наций против Ирландии (1:1) Артём Довбик прокомментировал ход и результат матча.

"Забил вторым темпом после передачи Ярмоленко. А в первом тайме было тяжело, мы сбились на игру соперника, играли длинными передачами, а это не наша игра. А сопернику надо отдать должное, вязко сыграли. Сумели все мячи подобрать во второй фазе.

С их голом разберемся, что случилось. Петраков же сказал в перерыве, чтобы мы в свою игру играли, контролировали мяч. Было тяжело, провели много матчей, но мы играем для болельщиков. Я считаю, что в целом сыграли хорошо, но матч с Уэльсом (в отборе ЧМ-2022, - примечание) тяжело на нас повлиял. А вот в Лиге наций сыграли удачно", – сказал форвард в интервью телеканалу "Футбол 1".