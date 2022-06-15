Дмитрий Ризнык: Игра шла волнами, туда-сюда

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями после матча Лиги наций с Ирландией (1:1). Напомним, что по версии болельщиков, Ризнык стал лучшим игроком в составе сборной Украины. По версии аналитического статистического ресурса whoscored Дмитрий вошел в тройку лидеров самых полезных игроков стартового состава сборной Украины.

— Спасибо за поздравление, потому что сыграть за сборную в официальной встрече - мечта для каждого футболиста. Я очень счастлив.

— Насколько справедлив счет 1:1?

— Я считаю, что счет закономерен, потому что у соперника, как и у нас, были моменты. Игра шла волнами, туда-сюда.

- На 25-й минуте Руслан Малиновский попросил замену. Как на команду повлияла эта кадровая потеря?

— Ничего, главное, это здоровье футболиста. У нас есть хорошие парни, которые могут его заменить. Это не отразилось на игре.

— Насчет пропущенного гола. Как это произошло?

– Я не знаю, надо смотреть повторы. По горячим следам не могу что-нибудь сказать.

— Наш капитан, Андрей Ярмоленко, наконец-то вернулся. Вдохновило ли команду его появление на поле?

— В каждой команде авторитет капитана важен. Это и настроение на игру, и все остальное. Андрей — лидер на поле, он это доказал, поспособствовал забитому мячу.

— Ярмоленко ассистировал Артему Довбику правой ногой. Его правая стала гораздо сильнее?

– У него две сильные ноги.

— Почему сборная Украины несколько успокоилась после того, как сравняла счет?

— Я так не считаю, мы играли на победу. Были моменты, но не забили.

— Как думаешь, удастся ли удержать первое место в группе Лиги наций?

– Это футбол. Будем играть, стараться удержать первую строчку. Будем биться за первое место.

Добавим, что после трех сыгранных матчей Украина возглавляет группу Лиги наций В1, опережая Шотландию на один балл. Следующие игры запланированы на сентябрь.