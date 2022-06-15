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Тренер Ирландии: Украина забила гол, которого не должно было быть
Но отдает должное сопернику: "У них дома идет война, занимает первое место в нашей группе"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился мнением с журналистами после матча Лиги наций против Украины (1:1).
"Украина — очень хорошая команда. Я видел, как украинцы готовились. Высокий уровень. Но мы едем разочарованными, потому что не одержали победы, которой заслуживали. Мы хорошо играли, перекрывали зоны, комбинировали. Украина забила гол, которого не должно было быть. У нас были моменты, мы держали игру в своих руках, поэтому, повторюсь, мы едем домой очень недовольны результатом.
Но, несмотря на это, я хотел бы отдать должное сборной Украины, которая, несмотря на то, что у них дома идет война, занимает первое место в нашей группе", - сказал тренер.
Добавим, что после четырех матчей Лиги наций в активе Ирландии – четыре очка.
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