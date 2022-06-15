  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Ирландии: Украина забила гол, которого не должно было быть
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ирландии: Украина забила гол, которого не должно было быть

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но отдает должное сопернику: "У них дома идет война, занимает первое место в нашей группе"

Тренер Ирландии: Украина забила гол, которого не должно было быть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился мнением с журналистами после матча Лиги наций против Украины (1:1).

"Украина — очень хорошая команда. Я видел, как украинцы готовились. Высокий уровень. Но мы едем разочарованными, потому что не одержали победы, которой заслуживали. Мы хорошо играли, перекрывали зоны, комбинировали. Украина забила гол, которого не должно было быть. У нас были моменты, мы держали игру в своих руках, поэтому, повторюсь, мы едем домой очень недовольны результатом.

Но, несмотря на это, я хотел бы отдать должное сборной Украины, которая, несмотря на то, что у них дома идет война, занимает первое место в нашей группе", - сказал тренер.

Добавим, что после четырех матчей Лиги наций в активе Ирландии – четыре очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ирландия Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде