Тренер Ирландии: Украина забила гол, которого не должно было быть

Тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился мнением с журналистами после матча Лиги наций против Украины (1:1).

"Украина — очень хорошая команда. Я видел, как украинцы готовились. Высокий уровень. Но мы едем разочарованными, потому что не одержали победы, которой заслуживали. Мы хорошо играли, перекрывали зоны, комбинировали. Украина забила гол, которого не должно было быть. У нас были моменты, мы держали игру в своих руках, поэтому, повторюсь, мы едем домой очень недовольны результатом.

Но, несмотря на это, я хотел бы отдать должное сборной Украины, которая, несмотря на то, что у них дома идет война, занимает первое место в нашей группе", - сказал тренер.