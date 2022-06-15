Миколенко: Ярмоленко как вино – с годами становится сильнее и лучше

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями после ничьей с Ирландией (1:1) в рамках Лиги наций.

"Не скажу, что мы отскочили. Но и не скажу, что заслужили выиграть. 1:1 - закономерный результат. У Коллинза так получилось, он молодец, но на следующем сборе мы разберем ошибки и поймем, кто виноват в этом голе.

Ярмоленко - очень важный игрок, капитан, который всегда ведет команду вперед. После небольшой паузы он вышел на поле и старался, как и все остальные футболисты. Он как вино - с годами становится сильнее и лучше.

Посмотрим, что будет дальше. Впереди две игры против Шотландии - это два очень сложных матча, на выезде против Армении также будет непросто. Будет интрига до последней минуты.

В целом мы выполнили задание только на 50%. Потому что главной задачей было выйти на чемпионат мира, но мы не вышли. Но в Лиге наций мы остались на первом месте. У нас могло быть девять очков, а могло быть шесть. Поэтому это закономерный результат, обе команды хотели победить", - сказал Миколенко.