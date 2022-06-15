Малиновский: С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Ирландией (1:1) в рамках матча Лиги наций.

"Спасибо за поддержку. Как и три дня назад, была отличная атмосфера. Мы слышали, как весь стадион кричал "ЗСУ". Мы играли для них и для наших защитников. Будем болеть за них вне поля.

Мы во всех матчах доминировали и создавали моменты. В некоторых встречах забивали больше, в некоторых – меньше, но если брать игру, видно, что сборная прогрессирует. Мы будем и дальше прогрессировать. С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат", – сказал Малиновский.