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Малиновский: С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат

Национальная сборная Украины
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Национальная команда прогрессирует

Малиновский: С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат

Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Ирландией (1:1) в рамках матча Лиги наций.

"Спасибо за поддержку. Как и три дня назад, была отличная атмосфера. Мы слышали, как весь стадион кричал "ЗСУ". Мы играли для них и для наших защитников. Будем болеть за них вне поля.

Мы во всех матчах доминировали и создавали моменты. В некоторых встречах забивали больше, в некоторых – меньше, но если брать игру, видно, что сборная прогрессирует. Мы будем и дальше прогрессировать. С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат", – сказал Малиновский.

Напомним, что сборная Украины завершила игровой июньский цикл, насыщенный аж пятью играми.

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В статье: Украина Ирландия Руслан Малиновский
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Источник:
Футбол NEWS

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