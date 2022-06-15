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Малиновский: С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат
Национальная команда прогрессирует
Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Ирландией (1:1) в рамках матча Лиги наций.
"Спасибо за поддержку. Как и три дня назад, была отличная атмосфера. Мы слышали, как весь стадион кричал "ЗСУ". Мы играли для них и для наших защитников. Будем болеть за них вне поля.
Мы во всех матчах доминировали и создавали моменты. В некоторых встречах забивали больше, в некоторых – меньше, но если брать игру, видно, что сборная прогрессирует. Мы будем и дальше прогрессировать. С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат", – сказал Малиновский.
Напомним, что сборная Украины завершила игровой июньский цикл, насыщенный аж пятью играми.
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