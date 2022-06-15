Матчи против Ирландии – урок для Украины, как брать что-то из ничего. За результат обучения можно порадоваться

"1:1? Ничего страшного не произошло. Хорошо, что отыгрались", - таковы были слова Александра Петракова сразу после матча сборной Украины против Ирландии в Лодзи. Казалось бы, это риторика, не подходящая команде с амбициями, команде, которая в идеале должна закалять в себе дух победителя. Но если отбросить эмоции, то это слова, которые содержат в себе рациональное зерно.

В целом Украина по трансферной стоимости игроков превосходит Ирландию (212,5 млн. евро против 83,5 млн. евро). Неудивительно, что букмекеры перед матчем отдавали предпочтение Украине. Однако в процессе поднятия планки ожиданий в тень отошли воспоминания о первом матче украинцев с ирландцами. Состоялся он примерно неделю назад, когда команда Петракова была свежее, чем вчера. Тогда, когда еще в подсознании звучала струна спортивной злости из-за поражения от Уэльса. И что? Украина победила 1:0, но игра была очень слабенькой. Возможно, самой слабой за всю каденцию Александра Петракова.

Украина - Ирландия, протокол матча / скриншот - InStat

Поэтому да: 1:1 в ответном матче – ничего страшного. Ирландия оказалась банально неудобным для Украины соперником. Возможно, из-за высокой интенсивности, в которой привыкли действовать "зеленые"; возможно, из-за слишком вертикального футбола; возможно, по каким-то другим причинам. Так что четыре очка в двух матчах против этого соперника с откровенно слабой (в исполнении Украины) игрой – это успех.

А теперь, собственно, по сути. "Слабая игра" – характеристика не для того, чтобы покритиковать или унизить наших футболистов. Это объективная действительность. В первом матче с Ирландией Украина наработала на 0,7 xG (ожидаемых голов), во втором – на 1,21. Ни в одном из этих двух матчей показатель количества ТТД не перевалил за тысячу. Реализация голевых моментов не превышала 33 процента, а фолов Украина в обоих поединках допускала больше Ирландии. Эти статистические показатели явно не эквивалентны четырем очкам, так что сетовать на недобор двух турнирных баллов точно не стоит. Лучше не искушать судьбу.

Интересно, что в обоих матчах против "зеленой армии" игроки сборной Украины пасовали с точностью 88 процентов. Вроде бы и неплохой показатель, но достаточно мало было ключевых передач. То есть, пасов, которые создавали бы обострение с продвигательным движением вперед. В Дублине таких было только три, в Лодзи – семь (шесть по другим данным). Ирландия, которая в соответствии со стереотипами играет в примитивный футбол (особенно по сравнению с нашими техничными Малиновским, Зинченко, Шапаренко), в обоих поединках практически не уступала нам по показателю точных ключевых передач. Лучше у ирландцев работали навесы, лучше также работали такие элементы как отбор и подбор мяча.

Ключевые передачи в исполнении игроков Украины (оранжевым) и Ирландии (синим) / скриншот - whoscored

Проблема ирландцев – это почти нулевая эффективность скоростных атак. "Зеленая армия" меньше владела мячом, поэтому не могла не рассчитывать на стремительные рейды на чужую половину поля. Но что мы увидели по факту? Из пятнадцати быстрых атак в первом матче ударом закончилась только одна, из тринадцати во втором – ни одной. Для сравнения, у Украины: из тринадцати скоростных выпадов в Дублине ударами завершились шесть (!). В Лодзи – два из двенадцати. Украина хоть и не забивала после этих скоростных атак, но создавала напряжение. Вынуждала соперника фолить, создавала численное большинство.

Легко матчи против Ирландии могли бы пройти для Украины только при одном сценарии – быстрый гол и последующая игра с большим процентом контроля мяча. То есть, "стерильный футбол", который не давил бы необходимостью забивать. Этого не произошло, так что приходилось работать интенсивно на каждом клочке поля. Нельзя сказать, что Украина поражала темпом. Но нельзя говорить и о провале. В пятом (!) в течение четырнадцати дней поединке мы превзошли соперника по интенсивности (на скриншоте ниже – тепловые карты сборной Украины (слева) и сборной Ирландии (справа)). При том, что для "зеленой армии" за аналогичный промежуток времени это был четвертый (а не пятый) матч, и их тренер использовал на одну замену больше (четыре против трех у Украины).

Тепловая карта Украины (слева) и Ирландии (справа) / скриншот - whoscored

Дальше – уже детали. Можно говорить об ослабленном простудными болезнями коллективном организме сборной Украины, о большом количестве футболистов без значительного опыта выступлений за национальную команду, о тяжелом эмоциональном состоянии и т.д. Этим можно объяснить бледный рисунок игры, но вес результата это только подчеркнет. Хотелось бы всегда побеждать так, как сербов во Львове (5:0) или португальцев в Киеве (2:1). Однако следует уметь также выжимать максимум из минимума вопреки обстоятельствам. Вчера (и в первом матче против Ирландии) были идеальные уроки для сборной Украины по этой дисциплине.

Еще бы хотелось обратить внимание вот на какой момент – девять ударов сборной Украины по воротам соперника (по данным whoscored; по данным InStat – семь). И семь из них – из пределов штрафной. При том, что выше мы говорили о низком количестве и качестве ключевых передач. У Украины не очень клеилась коллективная сбалансированная игра, но проявлялся индивидуализм. Футболисты смело шли в обыгрыши, брали на себя инициативу, лезли в гущу соперника. Это признак уверенных в себе, озабоченных результатом, жаждущих победы игроков. Собственно, гол Довбика как раз случился после идеальной индивидуальной работы Ярмоленко. Правда, и пропустили мы после безумного перформанса от игрока сборной Ирландии. Поэтому здесь всё по законам поговорки: "где-то прибыло, а где-то убыло".

Карта ударов по воротам в исполнении Украины (оранжевым) и Ирландии (синим) / скриншот - whoscored

Победа во вчерашнем матче практически сняла бы угрозу со сборной Украины опуститься в дивизион С Лиги наций. И сделала бы шансы на повышение в дивизион А очень высокими. Ничья же дает просто рабочие шансы: надо брать "свое" с армянами и как минимум не отдать Шотландии более трех очков из шести общих. Ничего нереального в этой задаче нет. Выкручивались с куда более сложных ситуаций.