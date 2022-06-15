Довбик: Прострел Ярмоленко? Он разобрался как мастер, осталось только забить

Форвард сборной Украины Артём Довбик дал свой комментарий после игры с Ирландией.

"Думаю, все где-то устали, наелись. Игра была вязкая, на руку сборной Ирландии. Пропущенный гол? Там была цепочка ошибок. Думаю, мы разберем этот момент, и в будущем таких ошибок не будет.

Ярмоленко перед игрой ободрял нас. Говорил, чтобы мы не играли длинными передачами, как ирландцы, а пытались контролировать мяч, дергать соперника с фланга на фланг. Ризнык хорошо сыграл, уверенно. Желаю ему удачных матчей в будущем.

Голевая передача Ярмоленко? Он разобрался как мастер. Мне осталось только забить.

По такой игре, думаю, счет закономерен. Мы хорошо отыграли Лигу наций. Где-то была усталость, но все играли, зная, что надо отдать все себе.

Жаль, что не выиграли, но это футбол. Ничего страшного. Думаю, в будущем будем исправлять эту ситуацию. Все молодцы отдали все силы", - заявил Довбик.