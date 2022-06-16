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Попов: Вся борьба в Лиге наций будет в сентябре

Национальная сборная Украины
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Пока сине-желтые лидируют в своей группе

Попов: Вся борьба в Лиге наций будет в сентябре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Денис Попов оценил результат матча Лиги наций против Ирландии (1:1).

"Как вошел в игру? Всё нормально. Ждал, может, какого-нибудь стандарта, чтобы удалось забить. Такой результат – это футбол. Мы рады этому одному очку.

Само собой, что мы были утомлены. Не повезло? Не знаю. Моментов было не слишком много. Из того, что было, мы вытеснили максимум. А в других, может, чуть-чуть не повезло.

Вся борьба будет в сентябре. Сейчас мы уезжаем в отпуск. Потом будут клубные дела, там нужно будет хорошо себя проявить. А потом уже в сборную к лучшему результату", – сказал Попов.

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В статье: Украина Ирландия Денис Попов
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