Попов: Вся борьба в Лиге наций будет в сентябре

Защитник сборной Украины Денис Попов оценил результат матча Лиги наций против Ирландии (1:1).

"Как вошел в игру? Всё нормально. Ждал, может, какого-нибудь стандарта, чтобы удалось забить. Такой результат – это футбол. Мы рады этому одному очку.

Само собой, что мы были утомлены. Не повезло? Не знаю. Моментов было не слишком много. Из того, что было, мы вытеснили максимум. А в других, может, чуть-чуть не повезло.

Вся борьба будет в сентябре. Сейчас мы уезжаем в отпуск. Потом будут клубные дела, там нужно будет хорошо себя проявить. А потом уже в сборную к лучшему результату", – сказал Попов.