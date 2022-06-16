Вирт: Сборная Украины показывает интересный футбол, но есть над чем работать

Наставник "Вереса" Юрий Вирт поделился впечатлениями после недавних матчей сборной Украины.

"Хорошая сборная, хорошие футболисты, показывают интересный футбол. Но есть над чем работать. Я думаю, что Петраков сделает правильные выводы и мы займем первое место.

Нам надо обыграть Шотландию - и мы практически выиграем группу", - заявил Вирт.

Напомним, что после трех сыгранных игр "сине-желтые" идет лидерами, набрав семь очков.