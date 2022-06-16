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Вирт: Сборная Украины показывает интересный футбол, но есть над чем работать

Национальная сборная Украины
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Верит в возможность первого места в Лиге Наций

Вирт: Сборная Украины показывает интересный футбол, но есть над чем работать

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Наставник "Вереса" Юрий Вирт поделился впечатлениями после недавних матчей сборной Украины.

"Хорошая сборная, хорошие футболисты, показывают интересный футбол. Но есть над чем работать. Я думаю, что Петраков сделает правильные выводы и мы займем первое место.

Нам надо обыграть Шотландию - и мы практически выиграем группу", - заявил Вирт.

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Напомним, что после трех сыгранных игр "сине-желтые" идет лидерами, набрав семь очков.

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В статье: Украина Юрий Вирт
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