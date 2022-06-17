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Головко оценил выступления сборной Украины в Лиге наций по 5-бальной шкале

Национальная сборная Украины
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Головко оценил выступления сборной Украины в Лиге наций по 5-бальной шкале

Фото: УАФ

Новина українською

Известный украинский игрок и тренер Александр Головко оценил выступления национальной команды в Лиге наций.

"Если брать по пятибальной шкале, то сборная сыграла на 4 с плюсом. Но с учетом того, что все происходит на фоне войны, то это очень хорошо и успешно.

Пятову респект за то, что он столько лет очень хорошо выступал за сборную. Футболисты очень хорошо играют в разных кубках и турнирах, но про футболиста всегда хорошо говорят, если он хорошо выступает за сборную. Он очень достойно выступал", - сказал Головко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, после трех сыгранных туров команда Александра Петракова с 7 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения - 3.

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В статье: Украина Александр Головко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
17.06.2022 в 10:35
Исправьте с 7 очками Украина
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