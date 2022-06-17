Головко оценил выступления сборной Украины в Лиге наций по 5-бальной шкале

Известный украинский игрок и тренер Александр Головко оценил выступления национальной команды в Лиге наций.

"Если брать по пятибальной шкале, то сборная сыграла на 4 с плюсом. Но с учетом того, что все происходит на фоне войны, то это очень хорошо и успешно.

Пятову респект за то, что он столько лет очень хорошо выступал за сборную. Футболисты очень хорошо играют в разных кубках и турнирах, но про футболиста всегда хорошо говорят, если он хорошо выступает за сборную. Он очень достойно выступал", - сказал Головко в комментарии Футбол NEWS.