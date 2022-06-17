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Бущан: Против Уэльса с 16-й минуты играл с травмой

Национальная сборная Украины
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Говорит, что для победы не хватило совсем немного

Бущан: Против Уэльса с 16-й минуты играл с травмой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан вспомнил недавний поединок против Уэльса в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

"Игра еще остается в голове, потому что по сути и играли, и делали все, что возможно. Я играл с травмой с 16 минуты.

Переживал за результат, потому что все хотели победить. Уже есть что есть. Надо перестраиваться, но остался привкус, потому что немного не хватило", - заявил Бущан в интервью программы "Денисов TIME".

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Георгий отыграл два июньских поединка в основе, после чего покинул расположение сборной из-за повреждения.

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В статье: Украина Уэльс Георгий Бущан
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Источник:
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