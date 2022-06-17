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Бущан: Пенальти против Уэльса? Сборной Италии такой бы поставили

Национальная сборная Украины
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Действительно, спорный эпизод

Бущан: Пенальти против Уэльса? Сборной Италии такой бы поставили

Фото: faw.cymru

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер украинской сборной Георгий Бущан вспомнил самый резонансный момент в рамках июньских матчей "сине-желтых" - возможный пенальти против Уэльса.

"Я думаю, что если бы поставил рефери пенальти, то к нему не было бы никаких вопросов. Если бы это была сборная Италии, такой пенальти поставили бы.

Рефери говорит, что недостаточный контакт ноги. Какая разница, если контакт был? Во втором тайме, когда было добивание, Саня Караваев бьет головой, и вратарь бьется в Караваева... Это тоже пенальти, потому что Караваев уже пробил, и вратарь его сбивает", - заявил Бущан.

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В статье: Украина Георгий Бущан
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