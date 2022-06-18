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Грозный: В сборную Украины обязательно придут необходимые результаты
Считает, что есть прогресс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал невыход сборной Украины на ЧМ-2022:
“Уже больше десяти суток прошло с момента нашего матча с валлийцами. В том поединке все мы, украинцы, хотели добытую путевку на Мундиаль. Но, к сожалению, а такое иногда бывает в спорте, везение было на стороне соперника. И теперь каждый день после этого матча мы знакомимся с разными и часто противоположными мнениями со стороны журналистов, экспертов, тренеров, игроков, функционеров, фанатов. Это нормально! Именно это и есть свобода слова каждого человека.
Одни говорят, что хорошо играли, но не попали на чемпионат мира – лучше было бы наоборот. Другие говорят, что очень хорошо, что у сборной есть игра, свой стиль, прогресс, динамика и видна перспектива. Это значит, что обязательно придут необходимые результаты. Некоторая категория людей достаточно категорична по отношению к кадровому наполнению игроков сборной и руководства”, - сказал Грозный.
Напомним, что сборная Украины с минимальным счетом уступила сборной Уэльса в финальном матче плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре, пропустив на Мундиаль валлийцев.
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