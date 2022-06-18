  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Грозный: В сборную Украины обязательно придут необходимые результаты
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грозный: В сборную Украины обязательно придут необходимые результаты

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Считает, что есть прогресс

Грозный: В сборную Украины обязательно придут необходимые результаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал невыход сборной Украины на ЧМ-2022:

“Уже больше десяти суток прошло с момента нашего матча с валлийцами. В том поединке все мы, украинцы, хотели добытую путевку на Мундиаль. Но, к сожалению, а такое иногда бывает в спорте, везение было на стороне соперника. И теперь каждый день после этого матча мы знакомимся с разными и часто противоположными мнениями со стороны журналистов, экспертов, тренеров, игроков, функционеров, фанатов. Это нормально! Именно это и есть свобода слова каждого человека.

Одни говорят, что хорошо играли, но не попали на чемпионат мира – лучше было бы наоборот. Другие говорят, что очень хорошо, что у сборной есть игра, свой стиль, прогресс, динамика и видна перспектива. Это значит, что обязательно придут необходимые результаты. Некоторая категория людей достаточно категорична по отношению к кадровому наполнению игроков сборной и руководства”, - сказал Грозный.

Напомним, что сборная Украины с минимальным счетом уступила сборной Уэльса в финальном матче плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре, пропустив на Мундиаль валлийцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Уэльс Вячеслав Грозный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Спорт ЮА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде