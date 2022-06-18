Грозный: В сборную Украины обязательно придут необходимые результаты

Бывший украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал невыход сборной Украины на ЧМ-2022:

“Уже больше десяти суток прошло с момента нашего матча с валлийцами. В том поединке все мы, украинцы, хотели добытую путевку на Мундиаль. Но, к сожалению, а такое иногда бывает в спорте, везение было на стороне соперника. И теперь каждый день после этого матча мы знакомимся с разными и часто противоположными мнениями со стороны журналистов, экспертов, тренеров, игроков, функционеров, фанатов. Это нормально! Именно это и есть свобода слова каждого человека.

Одни говорят, что хорошо играли, но не попали на чемпионат мира – лучше было бы наоборот. Другие говорят, что очень хорошо, что у сборной есть игра, свой стиль, прогресс, динамика и видна перспектива. Это значит, что обязательно придут необходимые результаты. Некоторая категория людей достаточно категорична по отношению к кадровому наполнению игроков сборной и руководства”, - сказал Грозный.