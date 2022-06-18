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Бущан: До следующего Чемпионата мира будем как сборная Италии
Главное – пройти отбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал вылет сборной Украины на последнем шаге квалификации на Чемпионат мира-2022:
“По факту есть что есть, поэтому нужно с этим смириться. Мы уже думаем вперед, на следующий розыгрыш.
Там было какое-то фото: составили возраст ребят, которые могут поехать на следующий чемпионат мира. И посмеялись, потому что всем уже будет за 30, и только Илье Забарному – 23.
Будет 30-32 (до следующего ЧМ). Будем как сборная Италии”, – сказал Бущан.
Следующий Чемпионат мира пройдет сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде.
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