Бущан: До следующего Чемпионата мира будем как сборная Италии

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал вылет сборной Украины на последнем шаге квалификации на Чемпионат мира-2022:

“По факту есть что есть, поэтому нужно с этим смириться. Мы уже думаем вперед, на следующий розыгрыш.

Там было какое-то фото: составили возраст ребят, которые могут поехать на следующий чемпионат мира. И посмеялись, потому что всем уже будет за 30, и только Илье Забарному – 23.

Будет 30-32 (до следующего ЧМ). Будем как сборная Италии”, – сказал Бущан.