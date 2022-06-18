Грозный: Мудрик как будто уже сто лет играет за сборную Украины

Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал матчи сборной Украины в Лиге наций:

“Плюс в том, что дебютировали новые игроки за сборную. Тот же Ризнык дебютировал в воротах сборной Украины. Парень очень переживал и нервничал. Можно поздравить его с дебютом. А, к слову, Андрюха Пятов после поединка с Арменией закончил свою карьеру в сборной Украины. Поблагодарим его, он 102 матча сыграл в футболке национальной команды. Появляются новые футболисты. Мудрик как будто уже сто лет играет за сборную Украины. А он достаточно молодой парень. И другие молодые игроки стучатся в сборную. Я перспективу вижу. Этот турнир в принципе на позитиве пройдет. В том, что мы выиграем группу, у меня сомнений нет. Пожелаем удачи нашей сборной!”, – сказал Грозный.

Отметим, что Михаил Мудрик дебютировал за сборную Украины в благотворительном матче против "Боруссии" М 11 мая, а в официальном поединке его дебют состоялся 1 июня с Шотландией. Всего за период в чуть больше месяца он провел восемь встреч: в половине вингер вышел в старте, а также принял участие в каждой игре.

Также напомним, что подопечные Петракова за три матча Лиги наций дважды победили и однажды сыграли вничью. На данный момент “сине-желтые” лидируют в своей группе.