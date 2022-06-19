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Терри добежал, а Кашшаи ослеп: сегодня исполняется 10 лет голу-фантому Девича в ворота Англии

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Так Украина покидала Евро-2012

Терри добежал, а Кашшаи ослеп: сегодня исполняется 10 лет голу-фантому Девича в ворота Англии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laurence Griffiths

Новина українською

19 июня 2012 года, ровно 10 лет назад, Украина драматично вылетела с домашнего чемпионата Европы, а Андрей Шевченко завершил карьеру футболиста.

Вы точно помните тот матч - как наши первыми пропустили от Руни, как побежали вперед, как Милевский с трех метров пробил выше перекладины… Ну, и конечно, вы помните гол-фантом Марко Девича.

Украина тогда разозлилась не на шутку. На 63-й минуте матча натурализованный серб выбежал на ворота после удобной передачи Милевского, убрал на замахе Джона Терри и пробил мимо Джо Харта - почти идеально, но мяч таки зацепил тело голкипера.

Терри рванул к воротам в попытке выбить мяч и таки достал его, но - это было очевидно - за линией ворот. Сомнений в голе не было ни у Девича, ни даже у англичан, и только арбитр Виктор Кашшаи внезапно ослеп.

Ему не помогло даже ноу-хау от УЕФА - два помощника за воротами, которые тоже ничего не увидели. Как?!

Впоследствии глава Судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина оправдывался, мол, на Евро-2012 процент правильных судейских решений превысил 95, но Украину это не утешило.

И даже то, что на повторах виден офсайд у Милевского охладило не сразу - до введения VAR оставалось 6 лет, и ошибки лайнсменов, в отличие от незасчитанных голов, случались регулярно. Фанаты были уверены - у них украли гол.

Терри добежал, а Кашшаи ослеп: сегодня исполняется 10 лет голу-фантому Девича в ворота Англии - изображение 1

Сразу после игры англичане извинялись и признавали, что мяч пересек линию; Майкл Оуэн потребовал ввести систему видеофиксации гола - Hawk-Eye в итоге станет частью футбола чуть позже, начиная с сезона-2013/14. Рио Фердинанд воспринял ошибку как "возвращение долга за незасчитанный гол Лампарда на ЧМ-2010" - непонятно только, почему по долгам платила Украина, а не Германия.

Ну, и Кашшаи с тех пор на чемпионаты мира и Европы больше не звали. В ЛЧ, правда, оставили, и он продолжил чудить уже там - взять хотя бы жесточайший фол на Рахиме Стерлинге, за который на ворота "Шахтера" венгр поставил пенальти в сезоне-2018/19.

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В статье: Марко Девич Англия Джон Терри Национальная сборная Украины Виктор Кашшаи
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарниця)
19.06.2022 в 15:07
Нажаль, гол Девіча не був би чистим, якби його зарахували. Коли Селін віддавав пас на Мілю, Міля був у офсайді, що добре видно на відео у статті. Так що гол незараховано справедливо.
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Smooth da Hustler (Львів)
19.06.2022 в 16:00
Ну не зовсім справедливо.Потрібно розмежувати два епізоди, є дві помилки, одна з офсайдом, друга з голом
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Лекарь (село Дарниця)
19.06.2022 в 16:04
Так, але особисто я не хотів би зарахування цього голу
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