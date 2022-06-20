Игнатенко: На адаптацию в сборной Украины у меня ушло дня три-четыре

Полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко, права которого принадлежат донецкому "Шахтеру", рассказал о своем первом сборе в рядах национальной сборной Украины.

– Где и когда ты узнал об интересе Александра Петракова?

– После игры в Нанте, когда мы ехали в аэропорт, позвонил администратор сборной и сказал мне эту новость. Потом меня набрал Александр Васильевич, сказал, что смотрел игры с моим участием. Что ему нравится, как я себя проявил, играя за "Бордо". Ну и о том, что вызывает меня в расположение сборной.

– Твоя первая реакция?

– Я почувствовал себя счастливым. А какая еще может быль реакция, когда тебя зовут в главную команду страны?

– Как тебя встретили в сборной? Какая в команде обстановка?

– Нормально. В сборной хорошая атмосфера. Многих ребят я знаю, поэтому не возникло никаких проблем. Конечно, поначалу больше держался ребят, с которыми недавно играл – Довбика, Пихаленка. Еще — Сикана из "Шахтера". На адаптацию у меня ушло дня три-четыре, после чего общался со всеми ребятами.

– Какое настроение царило в команде после игры с Уэльсом?

– Конечно, все были очень расстроены. Как иначе? Мы ведь рассчитывали на другой результат. У многих была мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Определенное опустошение было, наверное, у всех игроков сборной. Дня два ходили все грустные. А уже после победы над Ирландией в Лиге наций как-то попустило, настроение улучшилось. Сейчас все хорошо.

– В Лиге наций перед командой стоит задача выиграть группу?

– Занять первое место в группе, завоевать место в лиге А. Так что, продолжаем работать и стремимся к своим целям.

– В двух играх Лиге наций ты провел на поле всего лишь несколько минут. Какие задания ставил перед тобой тренер?

– Для меня важно было почувствовать атмосферу игр за сборную. С Ирландией я выходил на поле при счете 1:0, в нашу пользу. Задача была - меньше идти вперед, надежнее сыграть сзади. Ну а с Арменией — уже при 3:0. Игра была сделана, поэтому выходил на поле делать свою работу.

– Прощаясь, Александр Петраков вселил тебе надежду, что и в дальнейшем будет приглашать тебя в сборную?

– Да нет. В сборной никто таких гарантий тебе не может дать. Все зависит от тебя, как ты себя будешь проявлять в клубе.

– Как думаешь, в чем тебе следует прибавить, чтобы постоянно вызываться в сборную?

– Для начала нужно держать тот уровень, который я показывал, играя за "Бордо" в Лиге 1. А сборная – это, скажем так, следствие хорошей игры, - отметил Игнатенко.