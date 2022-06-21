Сидорчук: Ни один из нас так не хотел попасть на ЧМ, как Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, как себя чувствовал Андрей Ярмоленко после поражения Уэльса (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

– Мне кажется, ни один из нас так не хотел попасть на чемпионат мира, как Ярмоленко. Для него пережить это было в разы посложнее. Думаю, если бы ему предложили сразу после Уэльса уехать домой, чтобы не было матчей, то он согласился бы без колебаний.

Сейчас он уже полностью понимает, что есть новый турнир. У него есть… Не задача, а такой стимул.

– Нет-нет, это задание, Шевченко сам подчеркивал, что он должен его обойти.

– Я не назову эту задачу всей его жизни. Ярмоленко не расстроится, если не побьет рекорд (прим. – по количеству голов в сборной). Для него Шевченко – это топ-форвард. Он занимает то место, которое должно занимать.

А что касается морального состояния, то он уже немного восстановился. Тренировки помогают, – сказал Сидорчук.