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Маркевич: Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Специалист должен был заменить Шевченко

Маркевич: Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Бывший наставник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич признался, что пошел работать в УАФ ради того, чтобы во второй раз возглавить национальную команду.

"Я готов работать. Честно говоря, я работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную. В принципе, мы так и договаривались, что Шевченко уходит и… К сожалению, не случилось.

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Сейчас я свободен. Не смотря на то, что мне уже за 70, у меня есть здоровье, желание. Стараюсь держать себя в форме. Вчера начался чемпионат области среди ветеранов, я играю за "Рух" и с прежними своими футболистами стараюсь поддерживать форму", – сказал Маркевич.

Напомним, Мирон Маркевич возглавлял главную команду страны с февраля по август 2010 года.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
22.06.2022 в 15:54
пора дедушке до психиатра
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