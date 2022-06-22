Маркевич: Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную

Бывший наставник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич признался, что пошел работать в УАФ ради того, чтобы во второй раз возглавить национальную команду.

"Я готов работать. Честно говоря, я работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную. В принципе, мы так и договаривались, что Шевченко уходит и… К сожалению, не случилось.

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Сейчас я свободен. Не смотря на то, что мне уже за 70, у меня есть здоровье, желание. Стараюсь держать себя в форме. Вчера начался чемпионат области среди ветеранов, я играю за "Рух" и с прежними своими футболистами стараюсь поддерживать форму", – сказал Маркевич.