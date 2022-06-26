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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Легендарный момент. Ровно 16 лет назад Украина победила Швейцарию и прошла в 1/4 ЧМ

Национальная сборная Украины
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Шовковский тогда установил рекорд

Легендарный момент. Ровно 16 лет назад Украина победила Швейцарию и прошла в 1/4 ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно сборная Украины уступила Уэльсу в плей-офф отбора на Чемпионат мира в Катаре и остановилась в шаге от мирового первенства. Единственный раз "сине-желтые" участвовали на Мундиале в 2006 году и тогда установили историческое достижение.

Ровно 16 лет назад, 26 июня 2006 года, сборная Украины встречалась со Швейцарией в рамках 1/8 финала ЧМ в Германии. И основное, и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, так что все решалось в серии пенальти.

Стартовала она плохо для украинцев: Шевченко не смог реализовать одиннадцатиметровый. Но всю ответственность на себя взял голкипер Александр Шовковский, который оставил свои ворота сухими на протяжении всей серии пенальти. А забили тогда с точки Милевский (шикарной паненкой), Ребров и Гусев.

Отметим, что Шовковский тогда стал первым голкипером, который не пропустил ни одного мяча в серии пенальти в матче Чемпионата мира. Его достижения до сих пор не были побито.

Это было единственное и величайшее достижение на Мундиалях за всю историю независимой Украины. Отметим, что в 1/4 финала подопечные тогда еще Блохина разгромно (0:3) уступили будущим чемпионам мира итальянцам.

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В статье: Украина Швейцария
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