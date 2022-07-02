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Вернидуб: Украину не хотели видеть на чемпионате мира, потому что это страна, в которой идет война

Национальная сборная Украины
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Тренер считает, что судейство в матче с Уэльсом было полностью несправедливым.

Вернидуб: Украину не хотели видеть на чемпионате мира, потому что это страна, в которой идет война

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал проигрыш сборной Украины в раунде плей-офф квалификации ЧМ-2022:

"Не вышли – это такое. Это футбол, это спорт. Могу точно сказать, что ребята очень хотели выйти и показали неплохую игру.

Александр Петраков на своем месте, это тоже могу сказать точно. Кто бы что ни говорил, это искренний и открытый человек, который тоже очень хотел… Понимаете, что у него сейчас внутри творится, когда они проиграли Уэльсу? Не по игре, это мой вывод.

Думаю, нас не очень-то хотели видеть на этом чемпионате. Пенальти, все судейство. Не было желания видеть нашу Украину на чемпионате мира, потому что страна, в которой идет полномасштабная война", – сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Национальная сборная Украины ЧМ-2022
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Источник:
Профутбол Digital

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