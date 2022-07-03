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Тимощук вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины примут участие в товарищеском матче в россии
"Поединок легенд"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшие игроки сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак сыграют в товарищеском матче легенд "Спартака" и "Зенита". Об этом сообщает официальный сайт российского футбольного союза.
Поединок запланирован на 8 июля и состоится в Санкт-Петербурге. Оба бывших футболиста с украинским паспортом будут представлять Зенит, за который они ранее выступали.
Напомним, что Тимощук сейчас является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в составе сборной Украины. На его счету 144 поединка в период 2000-2016 гг. Спивак имеет в своем активе три встречи за "сине-желтых" в 2001-2002 гг.
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