Тимощук вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины примут участие в товарищеском матче в россии

Бывшие игроки сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак сыграют в товарищеском матче легенд "Спартака" и "Зенита". Об этом сообщает официальный сайт российского футбольного союза.

Поединок запланирован на 8 июля и состоится в Санкт-Петербурге. Оба бывших футболиста с украинским паспортом будут представлять Зенит, за который они ранее выступали.

Напомним, что Тимощук сейчас является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в составе сборной Украины. На его счету 144 поединка в период 2000-2016 гг. Спивак имеет в своем активе три встречи за "сине-желтых" в 2001-2002 гг.