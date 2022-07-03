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Тимощук вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины примут участие в товарищеском матче в россии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(7 голосов)

"Поединок легенд"

Тимощук вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины примут участие в товарищеском матче в россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшие игроки сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак сыграют в товарищеском матче легенд "Спартака" и "Зенита". Об этом сообщает официальный сайт российского футбольного союза.

Поединок запланирован на 8 июля и состоится в Санкт-Петербурге. Оба бывших футболиста с украинским паспортом будут представлять Зенит, за который они ранее выступали.

Напомним, что Тимощук сейчас является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в составе сборной Украины. На его счету 144 поединка в период 2000-2016 гг. Спивак имеет в своем активе три встречи за "сине-желтых" в 2001-2002 гг.

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В статье: Украина Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Москва) Александр Спивак
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(7 голосов)
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Источник:
РФС

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Комментарии (4)
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stax2081 (Киев )
03.07.2022 в 15:43
Дно пробито цими тварюками. Позбавити громадянства і хай квакають з мокшанами в їх болоті.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.07.2022 в 14:17
Дно
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+1
-1
dalexx (Украина)
03.07.2022 в 14:17
Тимощука офіційно виключено із списку рекордсменів. Вже час про це знати!!!
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+2
0
Dr. House (Поділля)
03.07.2022 в 13:36
Кубок підарасів
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+3
0

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